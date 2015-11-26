Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Антонио Леонель Ногейра Соуса
№4
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов
Сезон:
2015/2016
2010/2011
2009/2010
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
21:00
Белененсеш
0 : 0
Лех
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Белененсеш
0
Лех
0
минуты: 1' - 90'
05.11.2015
05 нояб. 2015
чт
23:05
Белененсеш
0 : 2
Базель
05.11.2015
05 нояб. 2015
чт
23:05
минуты: 29' - 90'
Белененсеш
0
Базель
2
минуты: 29' - 90'
01.10.2015
01 окт. 2015
чт
20:00
Белененсеш
0 : 4
Фиорентина
01.10.2015
01 окт. 2015
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Белененсеш
0
Фиорентина
4
минуты: 1' - 90'
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
22:00
Лех
0 : 0
Белененсеш
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лех
0
Белененсеш
0
минуты: 1' - 90'