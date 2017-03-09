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Матч-центр
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Оскар Кардосо
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Парагвай
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2016/2017
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2010/2011
2009/2010
09.03.2017
09 марта 2017
чт
23:05
Олимпиакос
1 : 1
Бешикташ
09.03.2017
09 марта 2017
чт
23:05
был в запасе
Олимпиакос
1
Бешикташ
1
был в запасе
23.02.2017
23 февр. 2017
чт
19:00
Османлыспор
0 : 3
Олимпиакос
23.02.2017
23 февр. 2017
чт
19:00
был в запасе
Османлыспор
0
Олимпиакос
3
был в запасе
16.02.2017
16 февр. 2017
чт
21:00
Олимпиакос
0 : 0
Османлыспор
16.02.2017
16 февр. 2017
чт
21:00
минуты: 1' - 76'
Олимпиакос
0
Османлыспор
0
минуты: 1' - 76'