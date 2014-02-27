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Лента
Матч-центр
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Константинос Кацуранис
№28
Полузащитник
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Команда
Атромитос
Гражданство
Греция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2013/2014
2009/2010
27.02.2014
27 февр. 2014
чт
23:05
Бенфика
3 : 0
ПАОК
69'
69'
69'
27.02.2014
27 февр. 2014
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Бенфика
3
ПАОК
0
минуты: 1' - 90'
20.02.2014
20 февр. 2014
чт
21:00
ПАОК
0 : 1
Бенфика
20.02.2014
20 февр. 2014
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
ПАОК
0
Бенфика
1
минуты: 1' - 90'