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Матч-центр
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Клаудио Маркизио
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
19 янв. 1986 (34) года
Рост
179
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
россия. премьер-лига
россия. кубок
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2018/2019
2013/2014
2009/2010
12.02.2019
12 февр. 2019
вт
20:55
Фенербахче
1 : 0
Зенит
12.02.2019
12 февр. 2019
вт
20:55
минуты: 85' - 90'
Фенербахче
1
Зенит
0
минуты: 85' - 90'