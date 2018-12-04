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Лента
Матч-центр
Моя команда
Антонио Ночерино
№23
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
9 апр. 1985 (35) лет
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. кубок
италия. серия а
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2018/2019
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
04.12.2018
04 дек. 2018
вт
17:00
Беневенто
1 : 0
Циттаделла
04.12.2018
04 дек. 2018
вт
17:00
минуты: 1' - 90'
Беневенто
1
Циттаделла
0
минуты: 1' - 90'