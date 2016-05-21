Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Алекс Диас да Коста
№33
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. кубок
италия. серия а
лига чемпионов плей-офф
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
франция. кубок
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2015/2016
2014/2015
21.05.2016
21 мая 2016
сб
21:45
Ювентус
1 : 0
Милан
21.05.2016
21 мая 2016
сб
21:45
был в запасе
Ювентус
1
Милан
0
был в запасе
13.01.2016
13 янв. 2016
ср
23:00
Милан
2 : 1
Карпи
13.01.2016
13 янв. 2016
ср
23:00
был в запасе
Милан
2
Карпи
1
был в запасе