Угу Алмейда
№9
Нападающий
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Команда
АЕК
Гражданство
Португалия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.08.2017 24 авг. 2017 чт 21:00
АЕК
3 : 0
Брюгге
24.08.2017 24 авг. 2017 чт 21:00
был в запасе
АЕК
3
Брюгге
0
был в запасе
17.08.2017 17 авг. 2017 чт 21:45
Брюгге
0 : 0
АЕК
17.08.2017 17 авг. 2017 чт 21:45
был в запасе
Брюгге
0
АЕК
0
был в запасе