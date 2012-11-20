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Владимир Левшин
№32
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2012/2013
20.11.2012
20 нояб. 2012
вт
14:30
Сибирь
3 : 1
Балтика
20.11.2012
20 нояб. 2012
вт
14:30
минуты: 1' - 86'
Сибирь
3
Балтика
1
минуты: 1' - 86'
12.11.2012
12 нояб. 2012
пн
19:30
Балтика
1 : 3
Томь
12.11.2012
12 нояб. 2012
пн
19:30
был в запасе
Балтика
1
Томь
3
был в запасе
30.10.2012
30 окт. 2012
вт
19:30
Балтика
2 : 0
Салют
30.10.2012
30 окт. 2012
вт
19:30
был в запасе
Балтика
2
Салют
0
был в запасе
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
19:00
Балтика
1 : 0
Спартак-Нальчик
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
19:00
минуты: 74' - 90'
Балтика
1
Спартак-Нальчик
0
минуты: 74' - 90'
15.10.2012
15 окт. 2012
пн
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Балтика
15.10.2012
15 окт. 2012
пн
11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Балтика
0
минуты: 1' - 90'
8.10.2012
8 окт. 2012
пн
19:00
Балтика
1 : 0
Новокузнецк
8.10.2012
8 окт. 2012
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
1
Новокузнецк
0
минуты: 1' - 90'
2.10.2012
2 окт. 2012
вт
14:00
Енисей
1 : 2
Балтика
2.10.2012
2 окт. 2012
вт
14:00
минуты: 74' - 90'
Енисей
1
Балтика
2
минуты: 74' - 90'
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
20:00
Балтика
0 : 2
Урал
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
20:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
0
Урал
2
минуты: 1' - 90'
17.09.2012
17 сент. 2012
пн
19:00
Шинник
0 : 2
Балтика
17.09.2012
17 сент. 2012
пн
19:00
минуты: 74' - 90'
Шинник
0
Балтика
2
минуты: 74' - 90'
10.09.2012
10 сент. 2012
пн
19:00
Балтика
0 : 0
Нефтехимик
10.09.2012
10 сент. 2012
пн
19:00
минуты: 85' - 90'
Балтика
0
Нефтехимик
0
минуты: 85' - 90'
17.08.2012
17 авг. 2012
пт
17:30
Химки
1 : 2
Балтика
17.08.2012
17 авг. 2012
пт
17:30
минуты: 1' - 27'
Химки
1
Балтика
2
минуты: 1' - 27'
13.08.2012
13 авг. 2012
пн
20:00
Балтика
0 : 3
Сибирь
13.08.2012
13 авг. 2012
пн
20:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
0
Сибирь
3
минуты: 1' - 90'
6.08.2012
6 авг. 2012
пн
15:00
Томь
2 : 2
Балтика
6.08.2012
6 авг. 2012
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Томь
2
Балтика
2
минуты: 1' - 90'
30.07.2012
30 июля 2012
пн
19:00
Балтика
0 : 1
Ротор
30.07.2012
30 июля 2012
пн
19:00
был в запасе
Балтика
0
Ротор
1
был в запасе
23.07.2012
23 июля 2012
пн
18:00
Салют
2 : 2
Балтика
13', 42'
13', 42'
13', 42'
23.07.2012
23 июля 2012
пн
18:00
13', 42'
минуты: 1' - 63'
Салют
2
Балтика
2
минуты: 1' - 63'
16.07.2012
16 июля 2012
пн
21:00
Балтика
2 : 0
Волгарь
16.07.2012
16 июля 2012
пн
21:00
минуты: 1' - 86'
Балтика
2
Волгарь
0
минуты: 1' - 86'
10.07.2012
10 июля 2012
вт
18:00
Торпедо
1 : 1
Балтика
10.07.2012
10 июля 2012
вт
18:00
минуты: 1' - 89'
Торпедо
1
Балтика
1
минуты: 1' - 89'