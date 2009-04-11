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Антуан Сибьерски
№6
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2008/2009
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
17:00
Уиган Атлетик
1 : 4
Арсенал
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
17:00
был в запасе
Уиган Атлетик
1
Арсенал
4
был в запасе
4.03.2009
4 марта 2009
ср
22:45
Уиган Атлетик
0 : 1
Вест Хэм
4.03.2009
4 марта 2009
ср
22:45
был в запасе
Уиган Атлетик
0
Вест Хэм
1
был в запасе
28.02.2009
28 февр. 2009
сб
18:00
Челси
2 : 1
Уиган Атлетик
28.02.2009
28 февр. 2009
сб
18:00
минуты: 90' - 90'
Челси
2
Уиган Атлетик
1
минуты: 90' - 90'
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
18:00
Мидлсбро
0 : 0
Уиган Атлетик
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
18:00
минуты: 76' - 90'
Мидлсбро
0
Уиган Атлетик
0
минуты: 76' - 90'