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Сильвен Арман
№22
Защитник
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Команда
Ренн
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
20.05.2017
20 мая 2017
сб
22:00
Ренн
2 : 3
Монако
20.05.2017
20 мая 2017
сб
22:00
был в запасе
Ренн
2
Монако
3
был в запасе
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
22:00
Ренн
1 : 1
Анжер
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
22:00
был в запасе
Ренн
1
Анжер
1
был в запасе
6.11.2016
6 нояб. 2016
вс
22:45
ПСЖ
4 : 0
Ренн
6.11.2016
6 нояб. 2016
вс
22:45
был в запасе
ПСЖ
4
Ренн
0
был в запасе
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
21:00
Нант
1 : 2
Ренн
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
21:00
минуты: 25' - 90'
Нант
1
Ренн
2
минуты: 25' - 90'
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
16:00
Ренн
1 : 1
Бордо
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
16:00
был в запасе
Ренн
1
Бордо
1
был в запасе
14.08.2016
14 авг. 2016
вс
18:00
Ницца
1 : 0
Ренн
14.08.2016
14 авг. 2016
вс
18:00
был в запасе
Ницца
1
Ренн
0
был в запасе