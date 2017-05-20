Сильвен Арман
№22
Защитник
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Команда
Ренн
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.05.2017 20 мая 2017 сб 22:00
Ренн
2 : 3
Монако
20.05.2017 20 мая 2017 сб 22:00
был в запасе
Ренн
2
Монако
3
был в запасе
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 22:00
Ренн
1 : 1
Анжер
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 22:00
был в запасе
Ренн
1
Анжер
1
был в запасе
6.11.2016 6 нояб. 2016 вс 22:45
ПСЖ
4 : 0
Ренн
6.11.2016 6 нояб. 2016 вс 22:45
был в запасе
ПСЖ
4
Ренн
0
был в запасе
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 21:00
Нант
1 : 2
Ренн
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 21:00
минуты: 25' - 90'
Нант
1
Ренн
2
минуты: 25' - 90'
16.10.2016 16 окт. 2016 вс 16:00
Ренн
1 : 1
Бордо
16.10.2016 16 окт. 2016 вс 16:00
был в запасе
Ренн
1
Бордо
1
был в запасе
14.08.2016 14 авг. 2016 вс 18:00
Ницца
1 : 0
Ренн
14.08.2016 14 авг. 2016 вс 18:00
был в запасе
Ницца
1
Ренн
0
был в запасе