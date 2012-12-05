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Микаэль Ландро
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
франция. лига 1
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2012/2013
2011/2012
5.12.2012
5 дек. 2012
ср
22:45
Лилль
0 : 1
Валенсия
5.12.2012
5 дек. 2012
ср
22:45
был в запасе
Лилль
0
Валенсия
1
был в запасе
20.11.2012
20 нояб. 2012
вт
20:00
БАТЭ
0 : 2
Лилль
20.11.2012
20 нояб. 2012
вт
20:00
был в запасе
БАТЭ
0
Лилль
2
был в запасе
7.11.2012
7 нояб. 2012
ср
22:45
Бавария
6 : 1
Лилль
7.11.2012
7 нояб. 2012
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Бавария
6
Лилль
1
минуты: 1' - 90'
23.10.2012
23 окт. 2012
вт
21:45
Лилль
0 : 1
Бавария
23.10.2012
23 окт. 2012
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лилль
0
Бавария
1
минуты: 1' - 90'
2.10.2012
2 окт. 2012
вт
21:45
Валенсия
2 : 0
Лилль
2.10.2012
2 окт. 2012
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Валенсия
2
Лилль
0
минуты: 1' - 90'
19.09.2012
19 сент. 2012
ср
21:45
Лилль
1 : 3
БАТЭ
19.09.2012
19 сент. 2012
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Лилль
1
БАТЭ
3
минуты: 1' - 90'