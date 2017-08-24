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Лента
Матч-центр
Моя команда
Тимми Симонс
№3
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
германия. бундеслига
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2017/2018
24.08.2017
24 авг. 2017
чт
21:00
АЕК
3 : 0
Брюгге
24.08.2017
24 авг. 2017
чт
21:00
был в запасе
АЕК
3
Брюгге
0
был в запасе
17.08.2017
17 авг. 2017
чт
21:45
Брюгге
0 : 0
АЕК
17.08.2017
17 авг. 2017
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Брюгге
0
АЕК
0
минуты: 1' - 90'