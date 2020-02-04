Уэйн Руни
№32
Нападающий
Подписаться
Команда
Дерби Каунти
Гражданство
Англия
Дата рождения
24 окт. 1985 (34) года
Рост
176
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
4.02.2020 4 февр. 2020 вт 22:45
Дерби Каунти
4 : 2
Нортгемптон Таун
77'
77'
77'
4.02.2020 4 февр. 2020 вт 22:45
77'
минуты: 1' - 90'
Дерби Каунти
4
Нортгемптон Таун
2
минуты: 1' - 90'
24.01.2020 24 янв. 2020 пт 23:00
Нортгемптон Таун
0 : 0
Дерби Каунти
24.01.2020 24 янв. 2020 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Нортгемптон Таун
0
Дерби Каунти
0
минуты: 1' - 90'
5.01.2020 5 янв. 2020 вс 17:01
Кристал Пэлас
0 : 1
Дерби Каунти
5.01.2020 5 янв. 2020 вс 17:01
минуты: 1' - 90'
Кристал Пэлас
0
Дерби Каунти
1
минуты: 1' - 90'