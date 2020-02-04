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Лента
Матч-центр
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Уэйн Руни
№32
Нападающий
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Команда
Дерби Каунти
Гражданство
Англия
Дата рождения
24 окт. 1985 (34) года
Рост
176
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2008/2009
4.02.2020
4 февр. 2020
вт
22:45
Дерби Каунти
4 : 2
Нортгемптон Таун
77'
77'
77'
4.02.2020
4 февр. 2020
вт
22:45
77'
минуты: 1' - 90'
Дерби Каунти
4
Нортгемптон Таун
2
минуты: 1' - 90'
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
23:00
Нортгемптон Таун
0 : 0
Дерби Каунти
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Нортгемптон Таун
0
Дерби Каунти
0
минуты: 1' - 90'
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
17:01
Кристал Пэлас
0 : 1
Дерби Каунти
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
17:01
минуты: 1' - 90'
Кристал Пэлас
0
Дерби Каунти
1
минуты: 1' - 90'