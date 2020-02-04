Нортгемптон Таун

Нортгемптон
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Страна
Англия
Стадион
Сиксфилд Стэдиум
Лента
Состав
Результаты

Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
16
Скотт Уортон С. Уортон 		Защ 24 1 0 0 1 0
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Результаты
04.02.2020 04 февр. 2020 вт 22:45
Дерби Каунти
4 : 2
Нортгемптон Таун
04.02.2020 04 февр. 2020 вт 22:45
1/16 финала
Дерби Каунти
4
Нортгемптон Таун
2
Англия. Кубок , 1/16 финала
24.01.2020 24 янв. 2020 пт 23:00
Нортгемптон Таун
0 : 0
Дерби Каунти
24.01.2020 24 янв. 2020 пт 23:00
1/16 финала
Нортгемптон Таун
0
Дерби Каунти
0
Англия. Кубок , 1/16 финала
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 17:01
Бертон Альбион
2 : 4
Нортгемптон Таун
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 17:01
1/32 финала
Бертон Альбион
2
Нортгемптон Таун
4
Англия. Кубок , 1/32 финала
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