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Гари Невилл
№0
Защитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
англия. кубок
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
1.01.2011
1 янв. 2011
сб
15:45
Вест Бромвич
1 : 2
Манчестер Юнайтед
1.01.2011
1 янв. 2011
сб
15:45
минуты: 1' - 71'
Вест Бромвич
1
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 1' - 71'
28.12.2010
28 дек. 2010
вт
23:00
Бирмингем Сити
1 : 1
Манчестер Юнайтед
28.12.2010
28 дек. 2010
вт
23:00
был в запасе
Бирмингем Сити
1
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе
26.12.2010
26 дек. 2010
вс
18:00
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Сандерленд
26.12.2010
26 дек. 2010
вс
18:00
был в запасе
Манчестер Юнайтед
2
Сандерленд
0
был в запасе
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
15:30
Сток Сити
1 : 2
Манчестер Юнайтед
35'
35'
35'
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
15:30
минуты: 1' - 46'
Сток Сити
1
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 1' - 46'
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
14:45
Эвертон
3 : 3
Манчестер Юнайтед
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
14:45
минуты: 1' - 90'
Эвертон
3
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 1' - 90'