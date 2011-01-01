Гари Невилл
№0
Защитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
1.01.2011 1 янв. 2011 сб 15:45
Вест Бромвич
1 : 2
Манчестер Юнайтед
1.01.2011 1 янв. 2011 сб 15:45
минуты: 1' - 71'
Вест Бромвич
1
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 1' - 71'
28.12.2010 28 дек. 2010 вт 23:00
Бирмингем Сити
1 : 1
Манчестер Юнайтед
28.12.2010 28 дек. 2010 вт 23:00
был в запасе
Бирмингем Сити
1
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе
26.12.2010 26 дек. 2010 вс 18:00
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Сандерленд
26.12.2010 26 дек. 2010 вс 18:00
был в запасе
Манчестер Юнайтед
2
Сандерленд
0
был в запасе
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 15:30
Сток Сити
1 : 2
Манчестер Юнайтед
35'
35'
35'
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 15:30
минуты: 1' - 46'
Сток Сити
1
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 1' - 46'
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 14:45
Эвертон
3 : 3
Манчестер Юнайтед
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 14:45
минуты: 1' - 90'
Эвертон
3
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 1' - 90'