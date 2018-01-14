Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Хавьер Маскерано
№14
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
англия. кубок
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
14.01.2018
14 янв. 2018
вс
22:45
Реал Сосьедад
2 : 4
Барселона
14.01.2018
14 янв. 2018
вс
22:45
был в запасе
Реал Сосьедад
2
Барселона
4
был в запасе
7.01.2018
7 янв. 2018
вс
18:15
Барселона
3 : 0
Леванте
7.01.2018
7 янв. 2018
вс
18:15
минуты: 1' - 90'
Барселона
3
Леванте
0
минуты: 1' - 90'
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
15:00
Реал
0 : 3
Барселона
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
15:00
был в запасе
Реал
0
Барселона
3
был в запасе
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
22:45
Барселона
4 : 0
Депортиво
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
22:45
был в запасе
Барселона
4
Депортиво
0
был в запасе
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
22:45
Барселона
2 : 1
Севилья
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
22:45
минуты: 90' - 90'
Барселона
2
Севилья
1
минуты: 90' - 90'
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
21:45
Барселона
2 : 0
Малага
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Барселона
2
Малага
0
минуты: 1' - 90'
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
21:45
Атлетико
1 : 1
Барселона
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
21:45
был в запасе
Атлетико
1
Барселона
1
был в запасе
1.10.2017
1 окт. 2017
вс
17:15
Барселона
3 : 0
Лас-Пальмас
1.10.2017
1 окт. 2017
вс
17:15
минуты: 1' - 90'
Барселона
3
Лас-Пальмас
0
минуты: 1' - 90'
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
21:45
Жирона
0 : 3
Барселона
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Жирона
0
Барселона
3
минуты: 1' - 90'
19.09.2017
19 сент. 2017
вт
23:00
Барселона
6 : 1
Эйбар
19.09.2017
19 сент. 2017
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Барселона
6
Эйбар
1
минуты: 1' - 90'
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
17:15
Хетафе
1 : 2
Барселона
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
17:15
был в запасе
Хетафе
1
Барселона
2
был в запасе
9.09.2017
9 сент. 2017
сб
21:45
Барселона
5 : 0
Эспаньол
9.09.2017
9 сент. 2017
сб
21:45
был в запасе
Барселона
5
Эспаньол
0
был в запасе
26.08.2017
26 авг. 2017
сб
19:15
Алавес
0 : 2
Барселона
26.08.2017
26 авг. 2017
сб
19:15
был в запасе
Алавес
0
Барселона
2
был в запасе
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
21:15
Барселона
2 : 0
Бетис
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
21:15
минуты: 1' - 90'
Барселона
2
Бетис
0
минуты: 1' - 90'