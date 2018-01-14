Хавьер Маскерано
№14
Защитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.01.2018 14 янв. 2018 вс 22:45
Реал Сосьедад
2 : 4
Барселона
14.01.2018 14 янв. 2018 вс 22:45
был в запасе
Реал Сосьедад
2
Барселона
4
был в запасе
7.01.2018 7 янв. 2018 вс 18:15
Барселона
3 : 0
Леванте
7.01.2018 7 янв. 2018 вс 18:15
минуты: 1' - 90'
Барселона
3
Леванте
0
минуты: 1' - 90'
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 15:00
Реал
0 : 3
Барселона
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 15:00
был в запасе
Реал
0
Барселона
3
был в запасе
17.12.2017 17 дек. 2017 вс 22:45
Барселона
4 : 0
Депортиво
17.12.2017 17 дек. 2017 вс 22:45
был в запасе
Барселона
4
Депортиво
0
был в запасе
4.11.2017 4 нояб. 2017 сб 22:45
Барселона
2 : 1
Севилья
4.11.2017 4 нояб. 2017 сб 22:45
минуты: 90' - 90'
Барселона
2
Севилья
1
минуты: 90' - 90'
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 21:45
Барселона
2 : 0
Малага
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 21:45
минуты: 1' - 90'
Барселона
2
Малага
0
минуты: 1' - 90'
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 21:45
Атлетико
1 : 1
Барселона
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 21:45
был в запасе
Атлетико
1
Барселона
1
был в запасе
1.10.2017 1 окт. 2017 вс 17:15
Барселона
3 : 0
Лас-Пальмас
1.10.2017 1 окт. 2017 вс 17:15
минуты: 1' - 90'
Барселона
3
Лас-Пальмас
0
минуты: 1' - 90'
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 21:45
Жирона
0 : 3
Барселона
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 21:45
минуты: 1' - 90'
Жирона
0
Барселона
3
минуты: 1' - 90'
19.09.2017 19 сент. 2017 вт 23:00
Барселона
6 : 1
Эйбар
19.09.2017 19 сент. 2017 вт 23:00
минуты: 1' - 90'
Барселона
6
Эйбар
1
минуты: 1' - 90'
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 17:15
Хетафе
1 : 2
Барселона
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 17:15
был в запасе
Хетафе
1
Барселона
2
был в запасе
9.09.2017 9 сент. 2017 сб 21:45
Барселона
5 : 0
Эспаньол
9.09.2017 9 сент. 2017 сб 21:45
был в запасе
Барселона
5
Эспаньол
0
был в запасе
26.08.2017 26 авг. 2017 сб 19:15
Алавес
0 : 2
Барселона
26.08.2017 26 авг. 2017 сб 19:15
был в запасе
Алавес
0
Барселона
2
был в запасе
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 21:15
Барселона
2 : 0
Бетис
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 21:15
минуты: 1' - 90'
Барселона
2
Бетис
0
минуты: 1' - 90'