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Андрей Воронин
№0
Нападающий
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
германия. бундеслига
чемпионат европы групповой раунд
россия. кубок
лига чемпионов групповой этап
англия. премьер-лига
Сезон:
2013/2014
2011/2012
2010
15.05.2014
15 мая 2014
чт
17:30
Спартак
3 : 2
Динамо
15.05.2014
15 мая 2014
чт
17:30
был в запасе
Спартак
3
Динамо
2
был в запасе
11.05.2014
11 мая 2014
вс
12:30
Зенит
0 : 3
Динамо
11.05.2014
11 мая 2014
вс
12:30
был в запасе
Зенит
0
Динамо
3
был в запасе
2.05.2014
2 мая 2014
пт
18:00
Ростов
2 : 3
Динамо
2.05.2014
2 мая 2014
пт
18:00
был в запасе
Ростов
2
Динамо
3
был в запасе
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
17:30
Ахмат
1 : 0
Динамо
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
17:30
минуты: 78' - 90'
Ахмат
1
Динамо
0
минуты: 78' - 90'
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
12:30
Локомотив
1 : 0
Динамо
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
12:30
минуты: 77' - 90'
Локомотив
1
Динамо
0
минуты: 77' - 90'
9.11.2013
9 нояб. 2013
сб
15:00
Крылья Советов
1 : 2
Динамо
9.11.2013
9 нояб. 2013
сб
15:00
минуты: 1' - 56'
Крылья Советов
1
Динамо
2
минуты: 1' - 56'
2.11.2013
2 нояб. 2013
сб
15:00
Динамо
1 : 0
Томь
2.11.2013
2 нояб. 2013
сб
15:00
минуты: 1' - 73'
Динамо
1
Томь
0
минуты: 1' - 73'
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
13:45
Амкар
2 : 1
Динамо
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
13:45
минуты: 1' - 84'
Амкар
2
Динамо
1
минуты: 1' - 84'
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
17:00
Динамо
3 : 1
Кубань
58'
58'
58'
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
17:00
58'
минуты: 1' - 88'
Динамо
3
Кубань
1
минуты: 1' - 88'
6.10.2013
6 окт. 2013
вс
12:30
ЦСКА
0 : 2
Динамо
6.10.2013
6 окт. 2013
вс
12:30
минуты: 1' - 76'
ЦСКА
0
Динамо
2
минуты: 1' - 76'
26.09.2013
26 сент. 2013
чт
19:30
Рубин
2 : 2
Динамо
26.09.2013
26 сент. 2013
чт
19:30
минуты: 1' - 45'
Рубин
2
Динамо
2
минуты: 1' - 45'
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
12:30
Динамо
1 : 3
Локомотив
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
12:30
минуты: 1' - 89'
Динамо
1
Локомотив
3
минуты: 1' - 89'
16.09.2013
16 сент. 2013
пн
16:00
Урал
1 : 4
Динамо
19', 35', 43'
19', 35', 43'
19', 35', 43'
16.09.2013
16 сент. 2013
пн
16:00
19', 35', 43'
минуты: 1' - 76'
Урал
1
Динамо
4
минуты: 1' - 76'
1.09.2013
1 сент. 2013
вс
19:15
Динамо
1 : 1
Ростов
1.09.2013
1 сент. 2013
вс
19:15
минуты: 77' - 90'
Динамо
1
Ростов
1
минуты: 77' - 90'
24.08.2013
24 авг. 2013
сб
12:30
Динамо
1 : 1
Зенит
24.08.2013
24 авг. 2013
сб
12:30
минуты: 89' - 90'
Динамо
1
Зенит
1
минуты: 89' - 90'
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
19:15
Краснодар
1 : 1
Динамо
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
19:15
минуты: 66' - 90'
Краснодар
1
Динамо
1
минуты: 66' - 90'
3.08.2013
3 авг. 2013
сб
17:30
Динамо
1 : 0
Ахмат
3.08.2013
3 авг. 2013
сб
17:30
минуты: 1' - 89'
Динамо
1
Ахмат
0
минуты: 1' - 89'
27.07.2013
27 июля 2013
сб
12:30
Динамо
1 : 4
Спартак
80'
62'
80'
62'
80'
62'
27.07.2013
27 июля 2013
сб
12:30
80'
минуты: 16' - 90'
Динамо
1
Спартак
4
минуты: 16' - 90'
19.07.2013
19 июля 2013
пт
19:00
Динамо
2 : 1
Анжи
90'
90'
90'
19.07.2013
19 июля 2013
пт
19:00
90'
минуты: 61' - 90'
Динамо
2
Анжи
1
минуты: 61' - 90'
14.07.2013
14 июля 2013
вс
12:30
Динамо
2 : 2
Волга
31'
37'
31'
37'
31'
37'
14.07.2013
14 июля 2013
вс
12:30
31'
минуты: 1' - 85'
Динамо
2
Волга
2
минуты: 1' - 85'