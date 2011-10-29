Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Рикардо Гарднер
№16
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Ямайка
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
29.10.2011
29 окт. 2011
сб
17:00
Суонси
3 : 1
Болтон
45'
45'
45'
29.10.2011
29 окт. 2011
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Суонси
3
Болтон
1
минуты: 1' - 90'
22.10.2011
22 окт. 2011
сб
17:00
Болтон
0 : 2
Сандерленд
22.10.2011
22 окт. 2011
сб
17:00
минуты: 53' - 90'
Болтон
0
Сандерленд
2
минуты: 53' - 90'
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
17:00
Уиган Атлетик
1 : 3
Болтон
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
17:00
минуты: 88' - 90'
Уиган Атлетик
1
Болтон
3
минуты: 88' - 90'
2.10.2011
2 окт. 2011
вс
15:30
Болтон
1 : 5
Челси
2.10.2011
2 окт. 2011
вс
15:30
был в запасе
Болтон
1
Челси
5
был в запасе
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
17:00
Арсенал
3 : 0
Болтон
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
17:00
был в запасе
Арсенал
3
Болтон
0
был в запасе
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
17:00
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 4
Болтон
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
17:00
был в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
0
Болтон
4
был в запасе