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Матч-центр
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Мортен Гамст Педерсен
№8
Полузащитник
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Команда
Русенборг
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2015/2016
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
21:00
Русенборг
1 : 1
Сент-Этьен
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
21:00
был в запасе
Русенборг
1
Сент-Этьен
1
был в запасе
5.11.2015
5 нояб. 2015
чт
23:05
Русенборг
0 : 2
Лацио
5.11.2015
5 нояб. 2015
чт
23:05
был в запасе
Русенборг
0
Лацио
2
был в запасе
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
20:00
Лацио
3 : 1
Русенборг
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
20:00
был в запасе
Лацио
3
Русенборг
1
был в запасе
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
22:00
Сент-Этьен
2 : 2
Русенборг
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
22:00
был в запасе
Сент-Этьен
2
Русенборг
2
был в запасе