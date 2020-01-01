Эшли Янг
№15
Защитник
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Команда
Интер
Гражданство
Англия
Дата рождения
9 июля 1985 (34) года
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Интер
5
1
1
0
0