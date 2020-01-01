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Лента
Матч-центр
Моя команда
Эшли Янг
№15
Защитник
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Команда
Интер
Гражданство
Англия
Дата рождения
9 июля 1985 (34) года
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы плей-офф
италия. кубок
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
чемпионат европы
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Интер
5
1
1
0
0