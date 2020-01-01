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Лента
Матч-центр
Моя команда
Даниэле Бонера
№23
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
31 мая 1981 (38) лет
Рост
183
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
Испания. Примера - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Вильярреал
4
0
0
0
0
Испания. Примера - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Эспаньол
1
0
0
1
0