Хуан Гутьеррес Морено
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
3.10.2010 3 окт. 2010 вс 18:00
Севилья
3 : 1
Атлетико
3.10.2010 3 окт. 2010 вс 18:00
был в запасе
Севилья
3
Атлетико
1
был в запасе
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 22:55
Валенсия
1 : 1
Атлетико
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 22:55
был в запасе
Валенсия
1
Атлетико
1
был в запасе