Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Хуан Гутьеррес Морено
№5
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
3.10.2010
3 окт. 2010
вс
18:00
Севилья
3 : 1
Атлетико
3.10.2010
3 окт. 2010
вс
18:00
был в запасе
Севилья
3
Атлетико
1
был в запасе
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
22:55
Валенсия
1 : 1
Атлетико
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
22:55
был в запасе
Валенсия
1
Атлетико
1
был в запасе