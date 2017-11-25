Иван Подоляк
№20
Нападающий
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Команда
Авангард
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 14:00
Авангард
0 : 0
Химки
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 14:00
был в запасе
Авангард
0
Химки
0
был в запасе
7.10.2017 7 окт. 2017 сб 13:00
Сибирь
0 : 2
Авангард
7.10.2017 7 окт. 2017 сб 13:00
минуты: 86' - 90'
Сибирь
0
Авангард
2
минуты: 86' - 90'
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 17:00
Авангард
0 : 1
Кубань
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 17:00
был в запасе
Авангард
0
Кубань
1
был в запасе
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 15:00
Тюмень
4 : 0
Авангард
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 15:00
минуты: 65' - 90'
Тюмень
4
Авангард
0
минуты: 65' - 90'
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 19:00
Сочи
1 : 2
Авангард
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 19:00
минуты: 1' - 66'
Сочи
1
Авангард
2
минуты: 1' - 66'
6.09.2017 6 сент. 2017 ср 17:00
Авангард
2 : 0
Факел
44'
44'
44'
6.09.2017 6 сент. 2017 ср 17:00
44'
минуты: 1' - 84'
Авангард
2
Факел
0
минуты: 1' - 84'
2.09.2017 2 сент. 2017 сб 15:00
Шинник
1 : 0
Авангард
2.09.2017 2 сент. 2017 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
1
Авангард
0
минуты: 1' - 90'
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 17:00
Авангард
1 : 1
Зенит-2
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 17:00
минуты: 65' - 90'
Авангард
1
Зенит-2
1
минуты: 65' - 90'
8.07.2017 8 июля 2017 сб 16:00
Нижний Новгород
2 : 2
Авангард
69'
69'
69'
8.07.2017 8 июля 2017 сб 16:00
минуты: 1' - 85'
Нижний Новгород
2
Авангард
2
минуты: 1' - 85'