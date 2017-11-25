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Иван Подоляк
№20
Нападающий
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Команда
Авангард
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
14:00
Авангард
0 : 0
Химки
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
14:00
был в запасе
Авангард
0
Химки
0
был в запасе
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
13:00
Сибирь
0 : 2
Авангард
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
13:00
минуты: 86' - 90'
Сибирь
0
Авангард
2
минуты: 86' - 90'
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
17:00
Авангард
0 : 1
Кубань
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
17:00
был в запасе
Авангард
0
Кубань
1
был в запасе
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
15:00
Тюмень
4 : 0
Авангард
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
15:00
минуты: 65' - 90'
Тюмень
4
Авангард
0
минуты: 65' - 90'
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
19:00
Сочи
1 : 2
Авангард
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
19:00
минуты: 1' - 66'
Сочи
1
Авангард
2
минуты: 1' - 66'
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
17:00
Авангард
2 : 0
Факел
44'
44'
44'
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
17:00
44'
минуты: 1' - 84'
Авангард
2
Факел
0
минуты: 1' - 84'
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
15:00
Шинник
1 : 0
Авангард
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
1
Авангард
0
минуты: 1' - 90'
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
17:00
Авангард
1 : 1
Зенит-2
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
17:00
минуты: 65' - 90'
Авангард
1
Зенит-2
1
минуты: 65' - 90'
8.07.2017
8 июля 2017
сб
16:00
Нижний Новгород
2 : 2
Авангард
69'
69'
69'
8.07.2017
8 июля 2017
сб
16:00
минуты: 1' - 85'
Нижний Новгород
2
Авангард
2
минуты: 1' - 85'