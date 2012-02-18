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Матч-центр
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Пабло Ибаньес
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
испания. примера
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
испания. кубок
Сезон:
2011/2012
18.02.2012
18 февр. 2012
сб
15:30
Челси
1 : 1
Бирмингем Сити
18.02.2012
18 февр. 2012
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Челси
1
Бирмингем Сити
1
минуты: 1' - 90'