Кристиан Аббьяти
№32
Вратарь
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.05.2016 21 мая 2016 сб 21:45
Ювентус
1 : 0
Милан
21.05.2016 21 мая 2016 сб 21:45
был в запасе
Ювентус
1
Милан
0
был в запасе
13.01.2016 13 янв. 2016 ср 23:00
Милан
2 : 1
Карпи
13.01.2016 13 янв. 2016 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Милан
2
Карпи
1
минуты: 1' - 90'
1.12.2015 1 дек. 2015 вт 23:00
Милан
3 : 1
Кротоне
1.12.2015 1 дек. 2015 вт 23:00
минуты: 1' - 90'
Милан
3
Кротоне
1
минуты: 1' - 90'