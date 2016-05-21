Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Кристиан Аббьяти
№32
Вратарь
Подписаться
Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. кубок
италия. серия а
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2011/2012
2010/2011
21.05.2016
21 мая 2016
сб
21:45
Ювентус
1 : 0
Милан
21.05.2016
21 мая 2016
сб
21:45
был в запасе
Ювентус
1
Милан
0
был в запасе
13.01.2016
13 янв. 2016
ср
23:00
Милан
2 : 1
Карпи
13.01.2016
13 янв. 2016
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Милан
2
Карпи
1
минуты: 1' - 90'
1.12.2015
1 дек. 2015
вт
23:00
Милан
3 : 1
Кротоне
1.12.2015
1 дек. 2015
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Милан
3
Кротоне
1
минуты: 1' - 90'