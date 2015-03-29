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Отар Марцваладзе
№20
Нападающий
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Команда
Гражданство
Грузия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2014/2015
2012/2013
29.03.2015
29 марта 2015
вс
15:00
Тосно
0 : 1
Томь
29.03.2015
29 марта 2015
вс
15:00
был в запасе
Тосно
0
Томь
1
был в запасе
22.03.2015
22 марта 2015
вс
17:00
Сокол
1 : 2
Тосно
22.03.2015
22 марта 2015
вс
17:00
был в запасе
Сокол
1
Тосно
2
был в запасе
18.03.2015
18 марта 2015
ср
17:00
Тосно
3 : 1
Химик
18.03.2015
18 марта 2015
ср
17:00
минуты: 77' - 90'
Тосно
3
Химик
1
минуты: 77' - 90'
14.03.2015
14 марта 2015
сб
16:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Тосно
14.03.2015
14 марта 2015
сб
16:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Тосно
2
был в запасе
21.11.2014
21 нояб. 2014
пт
18:00
Тосно
2 : 1
Луч
21.11.2014
21 нояб. 2014
пт
18:00
минуты: 1' - 60'
Тосно
2
Луч
1
минуты: 1' - 60'
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
14:00
Тосно
1 : 0
Балтика
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
14:00
был в запасе
Тосно
1
Балтика
0
был в запасе
5.10.2014
5 окт. 2014
вс
14:00
Тосно
0 : 0
Шинник
5.10.2014
5 окт. 2014
вс
14:00
минуты: 1' - 60'
Тосно
0
Шинник
0
минуты: 1' - 60'
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
15:00
Сибирь
2 : 1
Тосно
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
15:00
минуты: 84' - 90'
Сибирь
2
Тосно
1
минуты: 84' - 90'
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
15:00
Тосно
1 : 0
Тюмень
26'
26'
26'
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
15:00
минуты: 1' - 46'
Тосно
1
Тюмень
0
минуты: 1' - 46'
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
15:00
Тосно
1 : 0
Сахалин
24'
24'
24'
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
15:00
24'
минуты: 1' - 75'
Тосно
1
Сахалин
0
минуты: 1' - 75'
7.09.2014
7 сент. 2014
вс
15:00
Томь
2 : 2
Тосно
7.09.2014
7 сент. 2014
вс
15:00
минуты: 46' - 90'
Томь
2
Тосно
2
минуты: 46' - 90'