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Матч-центр
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Юссуф Айила
№24
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2014/2015
2011/2012
2010/2011
22.10.2014
22 окт. 2014
ср
19:00
Металлист
0 : 1
Легия
22.10.2014
22 окт. 2014
ср
19:00
минуты: 1' - 75'
Металлист
0
Легия
1
минуты: 1' - 75'
2.10.2014
2 окт. 2014
чт
20:00
Локерен
1 : 0
Металлист
2.10.2014
2 окт. 2014
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Локерен
1
Металлист
0
минуты: 1' - 90'