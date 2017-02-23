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Матч-центр
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Александр Кучер
№50
Защитник
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов
чемпионат европы групповой раунд
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2013/2014
2009/2010
23.02.2017
23 февр. 2017
чт
23:05
Шахтер
0 : 2
Сельта
23.02.2017
23 февр. 2017
чт
23:05
был в запасе
Шахтер
0
Сельта
2
был в запасе
16.02.2017
16 февр. 2017
чт
21:00
Сельта
0 : 1
Шахтер
16.02.2017
16 февр. 2017
чт
21:00
был в запасе
Сельта
0
Шахтер
1
был в запасе