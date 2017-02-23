Александр Кучер
№50
Защитник
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.02.2017 23 февр. 2017 чт 23:05
Шахтер
0 : 2
Сельта
23.02.2017 23 февр. 2017 чт 23:05
был в запасе
Шахтер
0
Сельта
2
был в запасе
16.02.2017 16 февр. 2017 чт 21:00
Сельта
0 : 1
Шахтер
16.02.2017 16 февр. 2017 чт 21:00
был в запасе
Сельта
0
Шахтер
1
был в запасе