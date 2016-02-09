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Хосе Энрике
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2011/2012
2008/2009
9.02.2016
9 февр. 2016
вт
22:45
Вест Хэм
2 : 1
Ливерпуль
9.02.2016
9 февр. 2016
вт
22:45
был в запасе
Вест Хэм
2
Ливерпуль
1
был в запасе
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
20:30
Ливерпуль
0 : 0
Вест Хэм
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
20:30
минуты: 89' - 90'
Ливерпуль
0
Вест Хэм
0
минуты: 89' - 90'
20.01.2016
20 янв. 2016
ср
23:00
Ливерпуль
3 : 0
Эксетер Сити
20.01.2016
20 янв. 2016
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Ливерпуль
3
Эксетер Сити
0
минуты: 1' - 90'
8.01.2016
8 янв. 2016
пт
22:55
Эксетер Сити
2 : 2
Ливерпуль
8.01.2016
8 янв. 2016
пт
22:55
минуты: 1' - 90'
Эксетер Сити
2
Ливерпуль
2
минуты: 1' - 90'