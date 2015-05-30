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Себастьян Кель
№5
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. кубок
германия. бундеслига
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2011/2012
30.05.2015
30 мая 2015
сб
21:00
Боруссия
1 : 3
Вольфсбург
30.05.2015
30 мая 2015
сб
21:00
минуты: 1' - 67'
Боруссия
1
Вольфсбург
3
минуты: 1' - 67'
3.03.2015
3 марта 2015
вт
22:30
Динамо
0 : 2
Боруссия
3.03.2015
3 марта 2015
вт
22:30
минуты: 1' - 90'
Динамо
0
Боруссия
2
минуты: 1' - 90'