Себастьян Кель
№5
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.05.2015 30 мая 2015 сб 21:00
Боруссия
1 : 3
Вольфсбург
30.05.2015 30 мая 2015 сб 21:00
минуты: 1' - 67'
Боруссия
1
Вольфсбург
3
минуты: 1' - 67'
3.03.2015 3 марта 2015 вт 22:30
Динамо
0 : 2
Боруссия
3.03.2015 3 марта 2015 вт 22:30
минуты: 1' - 90'
Динамо
0
Боруссия
2
минуты: 1' - 90'