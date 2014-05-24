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Матч-центр
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Давид Вилья
№7
Нападающий
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов
испания. примера
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
испания. кубок
отборочные матчи к че-2012
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2010/2011
24.05.2014
24 мая 2014
сб
21:45
Реал
4 : 1
Атлетико
71'
71'
71'
24.05.2014
24 мая 2014
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Реал
4
Атлетико
1
минуты: 1' - 90'