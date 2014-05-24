Давид Вилья
№7
Нападающий
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.05.2014 24 мая 2014 сб 21:45
Реал
4 : 1
Атлетико
71'
71'
71'
24.05.2014 24 мая 2014 сб 21:45
минуты: 1' - 90'
Реал
4
Атлетико
1
минуты: 1' - 90'