Тарас Лазарович
№27
Нападающий
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
12.05.2012 12 мая 2012 сб 17:00
Динамо
1 : 0
Мордовия
12.05.2012 12 мая 2012 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Мордовия
0
минуты: 1' - 90'
25.04.2012 25 апр. 2012 ср 17:00
Мордовия
0 : 2
Сибирь
25.04.2012 25 апр. 2012 ср 17:00
минуты: 87' - 90'
Мордовия
0
Сибирь
2
минуты: 87' - 90'
19.04.2012 19 апр. 2012 чт 13:00
Торпедо
0 : 0
Мордовия
19.04.2012 19 апр. 2012 чт 13:00
минуты: 70' - 90'
Торпедо
0
Мордовия
0
минуты: 70' - 90'
15.04.2012 15 апр. 2012 вс 17:00
Мордовия
2 : 2
Урал
15.04.2012 15 апр. 2012 вс 17:00
был в запасе
Мордовия
2
Урал
2
был в запасе
20.03.2012 20 марта 2012 вт 14:00
Сибирь
2 : 1
Мордовия
20.03.2012 20 марта 2012 вт 14:00
минуты: 1' - 85'
Сибирь
2
Мордовия
1
минуты: 1' - 85'
16.03.2012 16 марта 2012 пт 17:00
Мордовия
2 : 0
Торпедо
16.03.2012 16 марта 2012 пт 17:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
2
Торпедо
0
минуты: 1' - 90'
12.03.2012 12 марта 2012 пн 16:00
Урал
1 : 1
Мордовия
12.03.2012 12 марта 2012 пн 16:00
был в запасе
Урал
1
Мордовия
1
был в запасе