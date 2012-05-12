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Тарас Лазарович
№27
Нападающий
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
Сезон:
2011/2012
12.05.2012
12 мая 2012
сб
17:00
Динамо
1 : 0
Мордовия
12.05.2012
12 мая 2012
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Мордовия
0
минуты: 1' - 90'
25.04.2012
25 апр. 2012
ср
17:00
Мордовия
0 : 2
Сибирь
25.04.2012
25 апр. 2012
ср
17:00
минуты: 87' - 90'
Мордовия
0
Сибирь
2
минуты: 87' - 90'
19.04.2012
19 апр. 2012
чт
13:00
Торпедо
0 : 0
Мордовия
19.04.2012
19 апр. 2012
чт
13:00
минуты: 70' - 90'
Торпедо
0
Мордовия
0
минуты: 70' - 90'
15.04.2012
15 апр. 2012
вс
17:00
Мордовия
2 : 2
Урал
15.04.2012
15 апр. 2012
вс
17:00
был в запасе
Мордовия
2
Урал
2
был в запасе
20.03.2012
20 марта 2012
вт
14:00
Сибирь
2 : 1
Мордовия
20.03.2012
20 марта 2012
вт
14:00
минуты: 1' - 85'
Сибирь
2
Мордовия
1
минуты: 1' - 85'
16.03.2012
16 марта 2012
пт
17:00
Мордовия
2 : 0
Торпедо
16.03.2012
16 марта 2012
пт
17:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
2
Торпедо
0
минуты: 1' - 90'
12.03.2012
12 марта 2012
пн
16:00
Урал
1 : 1
Мордовия
12.03.2012
12 марта 2012
пн
16:00
был в запасе
Урал
1
Мордовия
1
был в запасе