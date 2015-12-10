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Матч-центр
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Ян Тигорев
№28
Полузащитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
россия. премьер-лига
лига европы квалификация
россия. кубок
Сезон:
2015/2016
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
21:00
Рапид
2 : 1
Динамо
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
21:00
был в запасе
Рапид
2
Динамо
1
был в запасе
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
19:00
Динамо
1 : 0
Виктория
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
19:00
был в запасе
Динамо
1
Виктория
0
был в запасе
1.10.2015
1 окт. 2015
чт
22:00
Динамо
0 : 1
Рапид
1.10.2015
1 окт. 2015
чт
22:00
был в запасе
Динамо
0
Рапид
1
был в запасе
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
20:00
Виктория
2 : 0
Динамо
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
20:00
минуты: 78' - 90'
Виктория
2
Динамо
0
минуты: 78' - 90'