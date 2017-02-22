Бастиан Швайнштайгер
№31
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.02.2017 22 февр. 2017 ср 20:00
Сент-Этьен
0 : 1
Манчестер Юнайтед
22.02.2017 22 февр. 2017 ср 20:00
минуты: 62' - 90'
Сент-Этьен
0
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 62' - 90'
16.02.2017 16 февр. 2017 чт 23:05
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Сент-Этьен
16.02.2017 16 февр. 2017 чт 23:05
был в запасе
Манчестер Юнайтед
3
Сент-Этьен
0
был в запасе