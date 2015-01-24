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Лента
Матч-центр
Моя команда
Эйдур Гудьонсен
№22
Нападающий
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Команда
Мольде
Гражданство
Исландия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
франция. лига 1
испания. примера
лига чемпионов
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2014/2015
2009/2010
24.01.2015
24 янв. 2015
сб
20:30
Ливерпуль
0 : 0
Болтон
24.01.2015
24 янв. 2015
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Ливерпуль
0
Болтон
0
минуты: 1' - 90'