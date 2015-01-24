Эйдур Гудьонсен
№22
Нападающий
Подписаться
Команда
Мольде
Гражданство
Исландия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.01.2015 24 янв. 2015 сб 20:30
Ливерпуль
0 : 0
Болтон
24.01.2015 24 янв. 2015 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Ливерпуль
0
Болтон
0
минуты: 1' - 90'