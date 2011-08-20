Стефан Грихтинг
№3
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 20:00
Бордо
1 : 1
Осер
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 20:00
был в запасе
Бордо
1
Осер
1
был в запасе
14.08.2011 14 авг. 2011 вс 18:00
Осер
2 : 2
Марсель
26'
26'
26'
14.08.2011 14 авг. 2011 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Осер
2
Марсель
2
минуты: 1' - 90'
6.08.2011 6 авг. 2011 сб 22:00
Монпелье
3 : 1
Осер
6.08.2011 6 авг. 2011 сб 22:00
был в запасе
Монпелье
3
Осер
1
был в запасе