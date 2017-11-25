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Артем Сердюк
№11
Нападающий
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Команда
Факел
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
17:00
Факел
1 : 2
Тамбов
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
17:00
был в запасе
Факел
1
Тамбов
2
был в запасе
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
14:00
Оренбург
5 : 0
Факел
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
14:00
минуты: 1' - 68'
Оренбург
5
Факел
0
минуты: 1' - 68'
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
18:00
Факел
0 : 1
Сибирь
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Факел
0
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
17:00
Тюмень
0 : 0
Факел
86'
86'
86'
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
17:00
минуты: 65' - 90'
Тюмень
0
Факел
0
минуты: 65' - 90'
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
16:00
Факел
0 : 0
Сочи
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
16:00
минуты: 64' - 90'
Факел
0
Сочи
0
минуты: 64' - 90'
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
15:00
Шинник
0 : 1
Факел
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
15:00
минуты: 90' - 90'
Шинник
0
Факел
1
минуты: 90' - 90'
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
17:00
Факел
0 : 1
Химки
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
17:00
минуты: 79' - 90'
Факел
0
Химки
1
минуты: 79' - 90'
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
13:00
Томь
1 : 0
Факел
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
13:00
минуты: 1' - 70'
Томь
1
Факел
0
минуты: 1' - 70'
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
18:00
Факел
1 : 0
Крылья Советов
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 75'
Факел
1
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 75'
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
15:00
Нижний Новгород
2 : 1
Факел
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
15:00
минуты: 1' - 77'
Нижний Новгород
2
Факел
1
минуты: 1' - 77'
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
11:00
Луч
0 : 0
Факел
80'
80'
80'
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
11:00
минуты: 1' - 90'
Луч
0
Факел
0
минуты: 1' - 90'
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
18:00
Кубань
2 : 2
Факел
44'
44'
44'
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
18:00
44'
минуты: 1' - 90'
Кубань
2
Факел
2
минуты: 1' - 90'
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
18:00
Факел
2 : 0
Ротор
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Факел
2
Ротор
0
минуты: 1' - 90'
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
17:00
Авангард
2 : 0
Факел
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
17:00
минуты: 78' - 90'
Авангард
2
Факел
0
минуты: 78' - 90'
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
18:00
Факел
1 : 3
Енисей
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
18:00
минуты: 1' - 61'
Факел
1
Енисей
3
минуты: 1' - 61'
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
20:00
Балтика
0 : 1
Факел
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
20:00
минуты: 1' - 78'
Балтика
0
Факел
1
минуты: 1' - 78'
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
18:00
Факел
0 : 1
Оренбург
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
18:00
минуты: 16' - 90'
Факел
0
Оренбург
1
минуты: 16' - 90'
30.07.2017
30 июля 2017
вс
13:00
Сибирь
4 : 0
Факел
30.07.2017
30 июля 2017
вс
13:00
минуты: 1' - 46'
Сибирь
4
Факел
0
минуты: 1' - 46'
26.07.2017
26 июля 2017
ср
19:00
Факел
1 : 0
Тюмень
26.07.2017
26 июля 2017
ср
19:00
минуты: 1' - 79'
Факел
1
Тюмень
0
минуты: 1' - 79'
22.07.2017
22 июля 2017
сб
13:00
Сочи
2 : 0
Факел
22.07.2017
22 июля 2017
сб
13:00
минуты: 1' - 70'
Сочи
2
Факел
0
минуты: 1' - 70'
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