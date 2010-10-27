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Евгений Шелютов
№0
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2010
2009
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
15:00
Урал
3 : 3
Динамо
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
15:00
минуты: 81' - 90'
Урал
3
Динамо
3
минуты: 81' - 90'
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
13:00
Иртыш
1 : 4
Динамо
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
13:00
был в запасе
Иртыш
1
Динамо
4
был в запасе
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
15:00
Динамо
4 : 0
КАМАЗ
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
15:00
минуты: 65' - 90'
Динамо
4
КАМАЗ
0
минуты: 65' - 90'
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
17:30
Динамо
0 : 1
Волга
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
17:30
минуты: 80' - 90'
Динамо
0
Волга
1
минуты: 80' - 90'
24.08.2010
24 авг. 2010
вт
17:00
Мордовия
3 : 2
Динамо
24.08.2010
24 авг. 2010
вт
17:00
был в запасе
Мордовия
3
Динамо
2
был в запасе
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
19:00
Динамо
4 : 3
Краснодар
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
19:00
был в запасе
Динамо
4
Краснодар
3
был в запасе
2.08.2010
2 авг. 2010
пн
18:30
Динамо
0 : 1
Шинник
2.08.2010
2 авг. 2010
пн
18:30
был в запасе
Динамо
0
Шинник
1
был в запасе