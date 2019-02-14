Роман Хубник
№4
Защитник
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Команда
Виктория
Гражданство
Чехия
Дата рождения
6 июня 1984 (35) лет
Рост
191
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.02.2019 14 февр. 2019 чт 23:00
Виктория
2 : 1
Динамо
10'
10'
10'
14.02.2019 14 февр. 2019 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Виктория
2
Динамо
1
минуты: 1' - 90'