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Паата Джинчарадзе
№33
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2010
6.07.2010
6 июля 2010
вт
17:30
Сочи
0 : 0
Динамо
6.07.2010
6 июля 2010
вт
17:30
был в запасе
Сочи
0
Динамо
0
был в запасе
15.06.2010
15 июня 2010
вт
17:30
КАМАЗ
1 : 1
Динамо
15.06.2010
15 июня 2010
вт
17:30
был в запасе
КАМАЗ
1
Динамо
1
был в запасе
4.06.2010
4 июня 2010
пт
18:00
Динамо
1 : 1
Химки
4.06.2010
4 июня 2010
пт
18:00
минуты: 84' - 90'
Динамо
1
Химки
1
минуты: 84' - 90'
1.06.2010
1 июня 2010
вт
18:00
Динамо
0 : 2
Кубань
1.06.2010
1 июня 2010
вт
18:00
был в запасе
Динамо
0
Кубань
2
был в запасе
24.05.2010
24 мая 2010
пн
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Динамо
24.05.2010
24 мая 2010
пн
11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Динамо
0
был в запасе
21.05.2010
21 мая 2010
пт
11:00
Луч
0 : 3
Динамо
21.05.2010
21 мая 2010
пт
11:00
был в запасе
Луч
0
Динамо
3
был в запасе
13.05.2010
13 мая 2010
чт
18:00
Динамо
2 : 2
Салют
13.05.2010
13 мая 2010
чт
18:00
минуты: 66' - 90'
Динамо
2
Салют
2
минуты: 66' - 90'
2.05.2010
2 мая 2010
вс
16:00
Волгарь
3 : 0
Динамо
35'
35'
35'
2.05.2010
2 мая 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
3
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
29.04.2010
29 апр. 2010
чт
18:00
Ротор
1 : 0
Динамо
29.04.2010
29 апр. 2010
чт
18:00
минуты: 1' - 46'
Ротор
1
Динамо
0
минуты: 1' - 46'
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
17:30
Динамо
0 : 0
Мордовия
32'
32'
32'
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
17:30
минуты: 1' - 90'
Динамо
0
Мордовия
0
минуты: 1' - 90'
7.04.2010
7 апр. 2010
ср
18:00
Краснодар
5 : 1
Динамо
22'
22'
22'
7.04.2010
7 апр. 2010
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Краснодар
5
Динамо
1
минуты: 1' - 90'