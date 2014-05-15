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Константин Зырянов
№18
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
россия. кубок
лига чемпионов
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
15.05.2014
15 мая 2014
чт
17:30
Кубань
1 : 4
Зенит
15.05.2014
15 мая 2014
чт
17:30
минуты: 82' - 90'
Кубань
1
Зенит
4
минуты: 82' - 90'
11.05.2014
11 мая 2014
вс
12:30
Зенит
0 : 3
Динамо
11.05.2014
11 мая 2014
вс
12:30
был в запасе
Зенит
0
Динамо
3
был в запасе
4.05.2014
4 мая 2014
вс
12:30
Локомотив
1 : 1
Зенит
4.05.2014
4 мая 2014
вс
12:30
был в запасе
Локомотив
1
Зенит
1
был в запасе
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
15:30
Зенит
2 : 0
Волга
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
15:30
минуты: 84' - 90'
Зенит
2
Волга
0
минуты: 84' - 90'
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
17:00
Анжи
1 : 2
Зенит
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
17:00
был в запасе
Анжи
1
Зенит
2
был в запасе
12.04.2014
12 апр. 2014
сб
18:30
Зенит
4 : 1
Краснодар
12.04.2014
12 апр. 2014
сб
18:30
был в запасе
Зенит
4
Краснодар
1
был в запасе
6.04.2014
6 апр. 2014
вс
12:30
Зенит
6 : 2
Рубин
6.04.2014
6 апр. 2014
вс
12:30
был в запасе
Зенит
6
Рубин
2
был в запасе
29.03.2014
29 марта 2014
сб
15:00
Амкар
1 : 2
Зенит
29.03.2014
29 марта 2014
сб
15:00
был в запасе
Амкар
1
Зенит
2
был в запасе
24.03.2014
24 марта 2014
пн
18:00
Зенит
2 : 1
Крылья Советов
24.03.2014
24 марта 2014
пн
18:00
был в запасе
Зенит
2
Крылья Советов
1
был в запасе
15.03.2014
15 марта 2014
сб
15:00
ЦСКА
1 : 0
Зенит
15.03.2014
15 марта 2014
сб
15:00
минуты: 84' - 90'
ЦСКА
1
Зенит
0
минуты: 84' - 90'
9.03.2014
9 марта 2014
вс
17:30
Зенит
0 : 0
Томь
9.03.2014
9 марта 2014
вс
17:30
минуты: 64' - 90'
Зенит
0
Томь
0
минуты: 64' - 90'
6.12.2013
6 дек. 2013
пт
19:00
Зенит
2 : 1
Урал
6.12.2013
6 дек. 2013
пт
19:00
минуты: 1' - 76'
Зенит
2
Урал
1
минуты: 1' - 76'
1.12.2013
1 дек. 2013
вс
12:30
Ахмат
1 : 1
Зенит
1.12.2013
1 дек. 2013
вс
12:30
минуты: 74' - 90'
Ахмат
1
Зенит
1
минуты: 74' - 90'
22.11.2013
22 нояб. 2013
пт
18:00
Зенит
0 : 2
Ростов
22.11.2013
22 нояб. 2013
пт
18:00
минуты: 1' - 46'
Зенит
0
Ростов
2
минуты: 1' - 46'
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
12:30
Спартак
4 : 2
Зенит
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
12:30
минуты: 1' - 90'
Спартак
4
Зенит
2
минуты: 1' - 90'
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
16:00
Урал
1 : 2
Зенит
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
16:00
был в запасе
Урал
1
Зенит
2
был в запасе
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
19:00
Зенит
2 : 0
ЦСКА
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
19:00
минуты: 1' - 90'
Зенит
2
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90'
6.10.2013
6 окт. 2013
вс
14:45
Томь
0 : 3
Зенит
6.10.2013
6 окт. 2013
вс
14:45
минуты: 1' - 73'
Томь
0
Зенит
3
минуты: 1' - 73'
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
17:00
Зенит
4 : 2
Спартак
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
17:00
минуты: 73' - 90'
Зенит
4
Спартак
2
минуты: 73' - 90'
25.09.2013
25 сент. 2013
ср
17:15
Крылья Советов
1 : 4
Зенит
25.09.2013
25 сент. 2013
ср
17:15
минуты: 1' - 46'
Крылья Советов
1
Зенит
4
минуты: 1' - 46'
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