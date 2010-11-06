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Бранислав Крунич
№0
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2010
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
14:00
Динамо
4 : 1
Сочи
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
14:00
минуты: 69' - 90'
Динамо
4
Сочи
1
минуты: 69' - 90'
3.11.2010
3 нояб. 2010
ср
17:30
Балтика
1 : 2
Динамо
3.11.2010
3 нояб. 2010
ср
17:30
минуты: 63' - 90'
Балтика
1
Динамо
2
минуты: 63' - 90'
6.10.2010
6 окт. 2010
ср
18:00
Химки
2 : 2
Динамо
6.10.2010
6 окт. 2010
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Химки
2
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
3.10.2010
3 окт. 2010
вс
17:30
Кубань
1 : 0
Динамо
3.10.2010
3 окт. 2010
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Кубань
1
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
28.09.2010
28 сент. 2010
вт
17:30
Динамо
1 : 1
Луч
28.09.2010
28 сент. 2010
вт
17:30
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Луч
1
минуты: 1' - 90'
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
17:00
Динамо
5 : 0
СКА-Хабаровск
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
17:00
минуты: 1' - 65'
Динамо
5
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 65'
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
17:30
Салют
4 : 2
Динамо
62'
62'
62'
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
17:30
62'
минуты: 1' - 90'
Салют
4
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
17:30
Авангард
1 : 2
Динамо
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
17:30
минуты: 1' - 4'
Авангард
1
Динамо
2
минуты: 1' - 4'
3.09.2010
3 сент. 2010
пт
18:00
Динамо
2 : 3
Волгарь
3.09.2010
3 сент. 2010
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
2
Волгарь
3
минуты: 1' - 90'
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
18:00
Динамо
0 : 1
Ротор
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
0
Ротор
1
минуты: 1' - 90'
24.08.2010
24 авг. 2010
вт
17:00
Мордовия
3 : 2
Динамо
24.08.2010
24 авг. 2010
вт
17:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
3
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
19:00
Динамо
4 : 3
Краснодар
83'
83'
83'
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
19:00
83'
минуты: 1' - 90'
Динамо
4
Краснодар
3
минуты: 1' - 90'