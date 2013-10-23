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Антон Архипов
№26
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. фнл второй этап
россия. кубок
россия. первый дивизион
россия. премьер-лига
Сезон:
2013/2014
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
6:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Ротор
86'
86'
86'
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
6:00
минуты: 69' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Ротор
0
минуты: 69' - 90'
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
13:00
Сочи
0 : 0
Ротор
84'
84'
84'
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
13:00
минуты: 67' - 90'
Сочи
0
Ротор
0
минуты: 67' - 90'
7.10.2013
7 окт. 2013
пн
18:00
Ротор
1 : 1
Мордовия
7.10.2013
7 окт. 2013
пн
18:00
минуты: 77' - 90'
Ротор
1
Мордовия
1
минуты: 77' - 90'
1.10.2013
1 окт. 2013
вт
18:00
Арсенал
4 : 0
Ротор
1.10.2013
1 окт. 2013
вт
18:00
минуты: 55' - 90'
Арсенал
4
Ротор
0
минуты: 55' - 90'
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
16:00
Ротор
1 : 2
Торпедо
30'
30'
30'
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
16:00
минуты: 1' - 46'
Ротор
1
Торпедо
2
минуты: 1' - 46'
16.09.2013
16 сент. 2013
пн
17:00
Спартак-Нальчик
1 : 1
Ротор
84'
90'
84'
90'
84'
90'
16.09.2013
16 сент. 2013
пн
17:00
84'
минуты: 66' - 90'
Спартак-Нальчик
1
Ротор
1
минуты: 66' - 90'
10.09.2013
10 сент. 2013
вт
18:00
Салют
1 : 0
Ротор
10.09.2013
10 сент. 2013
вт
18:00
минуты: 79' - 90'
Салют
1
Ротор
0
минуты: 79' - 90'
5.09.2013
5 сент. 2013
чт
18:00
Ротор
0 : 2
Луч
5.09.2013
5 сент. 2013
чт
18:00
минуты: 1' - 46'
Ротор
0
Луч
2
минуты: 1' - 46'
28.08.2013
28 авг. 2013
ср
19:00
Балтика
0 : 2
Ротор
28.08.2013
28 авг. 2013
ср
19:00
минуты: 1' - 71'
Балтика
0
Ротор
2
минуты: 1' - 71'
12.08.2013
12 авг. 2013
пн
18:00
Ротор
0 : 0
Нефтехимик
12.08.2013
12 авг. 2013
пн
18:00
был в запасе
Ротор
0
Нефтехимик
0
был в запасе
7.08.2013
7 авг. 2013
ср
16:00
Ангушт
0 : 2
Ротор
7.08.2013
7 авг. 2013
ср
16:00
минуты: 1' - 90'
Ангушт
0
Ротор
2
минуты: 1' - 90'
2.08.2013
2 авг. 2013
пт
18:00
Ротор
1 : 1
Уфа
2.08.2013
2 авг. 2013
пт
18:00
минуты: 1' - 73'
Ротор
1
Уфа
1
минуты: 1' - 73'
28.07.2013
28 июля 2013
вс
17:30
Химик
1 : 0
Ротор
28.07.2013
28 июля 2013
вс
17:30
минуты: 69' - 90'
Химик
1
Ротор
0
минуты: 69' - 90'
23.07.2013
23 июля 2013
вт
18:30
Ротор
2 : 0
Шинник
90'
90'
90'
23.07.2013
23 июля 2013
вт
18:30
90'
минуты: 86' - 90'
Ротор
2
Шинник
0
минуты: 86' - 90'
19.07.2013
19 июля 2013
пт
16:00
Оренбург
0 : 0
Ротор
69'
69'
69'
19.07.2013
19 июля 2013
пт
16:00
минуты: 63' - 90'
Оренбург
0
Ротор
0
минуты: 63' - 90'
13.07.2013
13 июля 2013
сб
18:00
Ротор
1 : 2
СКА-Хабаровск
13.07.2013
13 июля 2013
сб
18:00
минуты: 53' - 90'
Ротор
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 53' - 90'