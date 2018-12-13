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Матч-центр
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Хорхе Ларена
№11
Полузащитник
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Команда
АЕК
Гражданство
Испания
Дата рождения
29 сент. 1981 (38) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2018/2019
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
23:00
АЕК
1 : 5
Байер
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
23:00
был в запасе
АЕК
1
Байер
5
был в запасе
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
Цюрих
1 : 2
АЕК
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Цюрих
1
АЕК
2
минуты: 1' - 90'
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
23:00
Лудогорец
0 : 0
АЕК
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
23:00
был в запасе
Лудогорец
0
АЕК
0
был в запасе
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
19:55
АЕК
1 : 1
Лудогорец
25'
25'
25'
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
19:55
25'
минуты: 1' - 90'
АЕК
1
Лудогорец
1
минуты: 1' - 90'
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
22:00
АЕК
0 : 1
Цюрих
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
АЕК
0
Цюрих
1
минуты: 1' - 90'