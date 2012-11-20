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Леван Гвазава
№6
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Грузия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2012/2013
20.11.2012
20 нояб. 2012
вт
19:00
Химки
1 : 0
Сочи
20.11.2012
20 нояб. 2012
вт
19:00
минуты: 1' - 90'
Химки
1
Сочи
0
минуты: 1' - 90'
12.11.2012
12 нояб. 2012
пн
18:00
Химки
0 : 0
Сибирь
72'
72'
72'
12.11.2012
12 нояб. 2012
пн
18:00
минуты: 1' - 73'
Химки
0
Сибирь
0
минуты: 1' - 73'
6.11.2012
6 нояб. 2012
вт
15:00
Томь
3 : 2
Химки
90'
90'
90'
6.11.2012
6 нояб. 2012
вт
15:00
минуты: 1' - 90'
Томь
3
Химки
2
минуты: 1' - 90'
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
18:00
Салют
0 : 1
Химки
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Салют
0
Химки
1
минуты: 1' - 90'
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
13:00
Химки
2 : 4
Торпедо
67'
67'
67'
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
13:00
минуты: 1' - 90'
Химки
2
Торпедо
4
минуты: 1' - 90'
15.10.2012
15 окт. 2012
пн
17:00
Спартак-Нальчик
1 : 0
Химки
15.10.2012
15 окт. 2012
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Спартак-Нальчик
1
Химки
0
минуты: 1' - 90'
8.10.2012
8 окт. 2012
пн
17:00
Химки
0 : 2
СКА-Хабаровск
8.10.2012
8 окт. 2012
пн
17:00
минуты: 25' - 90'
Химки
0
СКА-Хабаровск
2
минуты: 25' - 90'
1.10.2012
1 окт. 2012
пн
15:00
Новокузнецк
0 : 0
Химки
1.10.2012
1 окт. 2012
пн
15:00
был в запасе
Новокузнецк
0
Химки
0
был в запасе
17.09.2012
17 сент. 2012
пн
17:00
Урал
1 : 0
Химки
17.09.2012
17 сент. 2012
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Урал
1
Химки
0
минуты: 1' - 90'
10.09.2012
10 сент. 2012
пн
18:00
Химки
0 : 0
Шинник
74'
74'
74'
10.09.2012
10 сент. 2012
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Химки
0
Шинник
0
минуты: 1' - 90'
6.09.2012
6 сент. 2012
чт
16:00
Нефтехимик
1 : 2
Химки
20'
20'
20'
6.09.2012
6 сент. 2012
чт
16:00
20'
минуты: 1' - 90'
Нефтехимик
1
Химки
2
минуты: 1' - 90'