Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Леандро Фернандес
№6
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
15.05.2014
15 мая 2014
чт
17:30
Спартак
3 : 2
Динамо
90'
90'
90'
15.05.2014
15 мая 2014
чт
17:30
минуты: 1' - 90'
Спартак
3
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
11.05.2014
11 мая 2014
вс
12:30
Зенит
0 : 3
Динамо
57'
57'
57'
11.05.2014
11 мая 2014
вс
12:30
57'
минуты: 1' - 85'
Зенит
0
Динамо
3
минуты: 1' - 85'
2.05.2014
2 мая 2014
пт
18:00
Ростов
2 : 3
Динамо
2.05.2014
2 мая 2014
пт
18:00
был в запасе
Ростов
2
Динамо
3
был в запасе
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
17:30
Ахмат
1 : 0
Динамо
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
17:30
был в запасе
Ахмат
1
Динамо
0
был в запасе
14.04.2014
14 апр. 2014
пн
18:00
Волга
0 : 5
Динамо
14.04.2014
14 апр. 2014
пн
18:00
был в запасе
Волга
0
Динамо
5
был в запасе
6.04.2014
6 апр. 2014
вс
15:00
Анжи
4 : 0
Динамо
6.04.2014
6 апр. 2014
вс
15:00
был в запасе
Анжи
4
Динамо
0
был в запасе
30.03.2014
30 марта 2014
вс
14:45
Томь
1 : 3
Динамо
30.03.2014
30 марта 2014
вс
14:45
был в запасе
Томь
1
Динамо
3
был в запасе
23.03.2014
23 марта 2014
вс
12:30
Динамо
0 : 0
Рубин
23.03.2014
23 марта 2014
вс
12:30
был в запасе
Динамо
0
Рубин
0
был в запасе
15.03.2014
15 марта 2014
сб
17:30
Кубань
1 : 1
Динамо
15.03.2014
15 марта 2014
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Кубань
1
Динамо
1
минуты: 1' - 90'
9.03.2014
9 марта 2014
вс
12:30
Динамо
4 : 2
ЦСКА
9.03.2014
9 марта 2014
вс
12:30
минуты: 60' - 90'
Динамо
4
ЦСКА
2
минуты: 60' - 90'
8.12.2013
8 дек. 2013
вс
15:00
Динамо
2 : 0
Амкар
90'
90'
90'
8.12.2013
8 дек. 2013
вс
15:00
минуты: 80' - 90'
Динамо
2
Амкар
0
минуты: 80' - 90'
30.11.2013
30 нояб. 2013
сб
13:00
Динамо
3 : 0
Урал
30.11.2013
30 нояб. 2013
сб
13:00
был в запасе
Динамо
3
Урал
0
был в запасе
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
12:30
Локомотив
1 : 0
Динамо
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
12:30
был в запасе
Локомотив
1
Динамо
0
был в запасе
9.11.2013
9 нояб. 2013
сб
15:00
Крылья Советов
1 : 2
Динамо
9.11.2013
9 нояб. 2013
сб
15:00
был в запасе
Крылья Советов
1
Динамо
2
был в запасе
2.11.2013
2 нояб. 2013
сб
15:00
Динамо
1 : 0
Томь
2.11.2013
2 нояб. 2013
сб
15:00
был в запасе
Динамо
1
Томь
0
был в запасе
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
13:45
Амкар
2 : 1
Динамо
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
13:45
минуты: 1' - 80'
Амкар
2
Динамо
1
минуты: 1' - 80'
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
17:00
Динамо
3 : 1
Кубань
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
17:00
был в запасе
Динамо
3
Кубань
1
был в запасе
6.10.2013
6 окт. 2013
вс
12:30
ЦСКА
0 : 2
Динамо
6.10.2013
6 окт. 2013
вс
12:30
был в запасе
ЦСКА
0
Динамо
2
был в запасе
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
12:30
Динамо
2 : 0
Крылья Советов
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
12:30
был в запасе
Динамо
2
Крылья Советов
0
был в запасе
26.09.2013
26 сент. 2013
чт
19:30
Рубин
2 : 2
Динамо
26.09.2013
26 сент. 2013
чт
19:30
минуты: 1' - 90'
Рубин
2
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
Показать все игры