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Денис Колодин
№8
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы квалификация
отборочные матчи к че-2012
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2014/2015
5.04.2015
5 апр. 2015
вс
17:00
Сокол
0 : 2
Сибирь
5.04.2015
5 апр. 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 26'
Сокол
0
Сибирь
2
минуты: 1' - 26'
29.03.2015
29 марта 2015
вс
16:00
Тюмень
1 : 0
Сокол
29.03.2015
29 марта 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Тюмень
1
Сокол
0
минуты: 1' - 90'
22.03.2015
22 марта 2015
вс
17:00
Сокол
1 : 2
Тосно
22.03.2015
22 марта 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сокол
1
Тосно
2
минуты: 1' - 90'
18.03.2015
18 марта 2015
ср
13:00
Томь
2 : 1
Сокол
18.03.2015
18 марта 2015
ср
13:00
минуты: 1' - 90'
Томь
2
Сокол
1
минуты: 1' - 90'
14.03.2015
14 марта 2015
сб
17:00
Сокол
1 : 0
Сахалин
14.03.2015
14 марта 2015
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Сокол
1
Сахалин
0
минуты: 1' - 90'