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Максим Астафьев
№4
Полузащитник
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Команда
СКА-Хабаровск
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
россия. фнл второй этап
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
10.05.2017
10 мая 2017
ср
11:30
СКА-Хабаровск
3 : 0
Спартак-2
10.05.2017
10 мая 2017
ср
11:30
минуты: 60' - 90'
СКА-Хабаровск
3
Спартак-2
0
минуты: 60' - 90'
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
8:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Спартак-Нальчик
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
8:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 90'
17.04.2017
17 апр. 2017
пн
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Зенит-2
17.04.2017
17 апр. 2017
пн
11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Зенит-2
0
минуты: 1' - 90'
8.04.2017
8 апр. 2017
сб
8:00
СКА-Хабаровск
2 : 3
Динамо
8.04.2017
8 апр. 2017
сб
8:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Динамо
3
минуты: 1' - 90'
1.04.2017
1 апр. 2017
сб
13:00
Енисей
3 : 1
СКА-Хабаровск
1.04.2017
1 апр. 2017
сб
13:00
минуты: 1' - 87'
Енисей
3
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 87'
26.03.2017
26 марта 2017
вс
7:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Тюмень
10'
10'
10'
26.03.2017
26 марта 2017
вс
7:00
10'
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Тюмень
0
минуты: 1' - 90'
19.03.2017
19 марта 2017
вс
14:00
Шинник
1 : 0
СКА-Хабаровск
17'
17'
17'
19.03.2017
19 марта 2017
вс
14:00
минуты: 1' - 63'
Шинник
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 63'
12.03.2017
12 марта 2017
вс
8:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Сокол
12.03.2017
12 марта 2017
вс
8:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Сокол
1
минуты: 1' - 90'
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
15:00
Мордовия
1 : 0
Спартак-Нальчик
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
15:00
минуты: 1' - 68'
Мордовия
1
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 68'
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
17:00
Волгарь
1 : 2
Мордовия
71'
71'
71'
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
17:00
71'
минуты: 1' - 80'
Волгарь
1
Мордовия
2
минуты: 1' - 80'
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
15:00
Мордовия
2 : 2
Зенит-2
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
15:00
минуты: 1' - 81'
Мордовия
2
Зенит-2
2
минуты: 1' - 81'
8.10.2016
8 окт. 2016
сб
17:00
Балтика
1 : 2
Мордовия
8.10.2016
8 окт. 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 87'
Балтика
1
Мордовия
2
минуты: 1' - 87'
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
15:30
Енисей
4 : 0
Мордовия
70'
70'
70'
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
15:30
минуты: 1' - 90'
Енисей
4
Мордовия
0
минуты: 1' - 90'
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
17:00
Мордовия
1 : 1
Тюмень
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 83'
Мордовия
1
Тюмень
1
минуты: 1' - 83'
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
18:00
Шинник
1 : 0
Мордовия
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
1
Мордовия
0
минуты: 1' - 90'
3.09.2016
3 сент. 2016
сб
17:00
Мордовия
0 : 0
Сокол
3.09.2016
3 сент. 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
0
Сокол
0
минуты: 1' - 90'
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
18:00
Факел
1 : 2
Мордовия
36'
36'
36'
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
18:00
36'
минуты: 1' - 87'
Факел
1
Мордовия
2
минуты: 1' - 87'
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
17:00
Мордовия
1 : 3
Кубань
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
1
Кубань
3
минуты: 1' - 90'
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
18:00
Нефтехимик
1 : 0
Мордовия
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
18:00
минуты: 73' - 90'
Нефтехимик
1
Мордовия
0
минуты: 73' - 90'
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
12:30
Сибирь
1 : 0
Мордовия
45'
45'
45'
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
12:30
минуты: 1' - 90'
Сибирь
1
Мордовия
0
минуты: 1' - 90'
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