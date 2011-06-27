Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Артем Михеев
№2
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2011/2012
27.06.2011
27 июня 2011
пн
16:00
Урал
1 : 1
Луч
27.06.2011
27 июня 2011
пн
16:00
минуты: 90' - 90'
Урал
1
Луч
1
минуты: 90' - 90'
24.06.2011
24 июня 2011
пт
16:30
Оренбург
0 : 0
Луч
24.06.2011
24 июня 2011
пт
16:30
минуты: 90' - 90'
Оренбург
0
Луч
0
минуты: 90' - 90'
14.06.2011
14 июня 2011
вт
11:00
Луч
0 : 1
Волгарь
14.06.2011
14 июня 2011
вт
11:00
минуты: 80' - 90'
Луч
0
Волгарь
1
минуты: 80' - 90'
7.06.2011
7 июня 2011
вт
17:30
Шинник
0 : 0
Луч
7.06.2011
7 июня 2011
вт
17:30
был в запасе
Шинник
0
Луч
0
был в запасе
4.06.2011
4 июня 2011
сб
15:00
Динамо
1 : 1
Луч
4.06.2011
4 июня 2011
сб
15:00
минуты: 90' - 90'
Динамо
1
Луч
1
минуты: 90' - 90'
24.05.2011
24 мая 2011
вт
11:00
Луч
0 : 2
Торпедо
24.05.2011
24 мая 2011
вт
11:00
минуты: 53' - 90'
Луч
0
Торпедо
2
минуты: 53' - 90'
7.05.2011
7 мая 2011
сб
7:00
Луч
0 : 0
Химки
7.05.2011
7 мая 2011
сб
7:00
был в запасе
Луч
0
Химки
0
был в запасе
4.05.2011
4 мая 2011
ср
11:00
Луч
0 : 0
Факел
4.05.2011
4 мая 2011
ср
11:00
минуты: 1' - 75'
Луч
0
Факел
0
минуты: 1' - 75'
28.04.2011
28 апр. 2011
чт
17:30
Торпедо
1 : 1
Луч
28.04.2011
28 апр. 2011
чт
17:30
минуты: 83' - 90'
Торпедо
1
Луч
1
минуты: 83' - 90'
15.04.2011
15 апр. 2011
пт
11:00
Луч
1 : 0
Черноморец
15.04.2011
15 апр. 2011
пт
11:00
был в запасе
Луч
1
Черноморец
0
был в запасе
7.04.2011
7 апр. 2011
чт
17:00
Мордовия
1 : 1
Луч
90'
90'
90'
7.04.2011
7 апр. 2011
чт
17:00
90'
минуты: 71' - 90'
Мордовия
1
Луч
1
минуты: 71' - 90'
4.04.2011
4 апр. 2011
пн
17:00
КАМАЗ
2 : 0
Луч
4.04.2011
4 апр. 2011
пн
17:00
был в запасе
КАМАЗ
2
Луч
0
был в запасе