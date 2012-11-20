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Александр Кульчий
№24
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2012/2013
20.11.2012
20 нояб. 2012
вт
14:30
Сибирь
3 : 1
Балтика
20.11.2012
20 нояб. 2012
вт
14:30
минуты: 1' - 90'
Сибирь
3
Балтика
1
минуты: 1' - 90'
12.11.2012
12 нояб. 2012
пн
18:00
Химки
0 : 0
Сибирь
12.11.2012
12 нояб. 2012
пн
18:00
минуты: 1' - 73'
Химки
0
Сибирь
0
минуты: 1' - 73'
6.11.2012
6 нояб. 2012
вт
15:00
Сибирь
2 : 0
Сочи
50'
50'
50'
6.11.2012
6 нояб. 2012
вт
15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
2
Сочи
0
минуты: 1' - 90'
31.10.2012
31 окт. 2012
ср
14:00
Сибирь
0 : 2
Томь
31.10.2012
31 окт. 2012
ср
14:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
0
Томь
2
минуты: 1' - 90'
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
15:00
Сибирь
1 : 0
Волгарь
84'
84'
84'
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 90'
15.10.2012
15 окт. 2012
пн
14:00
Торпедо
1 : 1
Сибирь
15.10.2012
15 окт. 2012
пн
14:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
8.10.2012
8 окт. 2012
пн
15:00
Сибирь
0 : 0
Спартак-Нальчик
8.10.2012
8 окт. 2012
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
0
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 90'
1.10.2012
1 окт. 2012
пн
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Сибирь
1.10.2012
1 окт. 2012
пн
11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Сибирь
2
минуты: 1' - 90'
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
15:00
Сибирь
1 : 0
Новокузнецк
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
1
Новокузнецк
0
минуты: 1' - 90'
17.09.2012
17 сент. 2012
пн
14:00
Енисей
1 : 2
Сибирь
13', 80'
13', 80'
13', 80'
17.09.2012
17 сент. 2012
пн
14:00
13', 80'
минуты: 1' - 90'
Енисей
1
Сибирь
2
минуты: 1' - 90'
27.08.2012
27 авг. 2012
пн
15:00
Сибирь
1 : 2
Нефтехимик
27.08.2012
27 авг. 2012
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
1
Нефтехимик
2
минуты: 1' - 90'
17.08.2012
17 авг. 2012
пт
15:00
Сибирь
0 : 1
Уфа
60'
60'
60'
17.08.2012
17 авг. 2012
пт
15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
0
Уфа
1
минуты: 1' - 90'
13.08.2012
13 авг. 2012
пн
20:00
Балтика
0 : 3
Сибирь
13.08.2012
13 авг. 2012
пн
20:00
минуты: 1' - 83'
Балтика
0
Сибирь
3
минуты: 1' - 83'
7.08.2012
7 авг. 2012
вт
15:00
Сибирь
2 : 1
Химки
7.08.2012
7 авг. 2012
вт
15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
2
Химки
1
минуты: 1' - 90'
31.07.2012
31 июля 2012
вт
18:00
Сочи
3 : 2
Сибирь
33'
33'
33'
31.07.2012
31 июля 2012
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
3
Сибирь
2
минуты: 1' - 90'