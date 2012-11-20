Александр Кульчий
№24
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.11.2012 20 нояб. 2012 вт 14:30
Сибирь
3 : 1
Балтика
20.11.2012 20 нояб. 2012 вт 14:30
минуты: 1' - 90'
Сибирь
3
Балтика
1
минуты: 1' - 90'
12.11.2012 12 нояб. 2012 пн 18:00
Химки
0 : 0
Сибирь
12.11.2012 12 нояб. 2012 пн 18:00
минуты: 1' - 73'
Химки
0
Сибирь
0
минуты: 1' - 73'
6.11.2012 6 нояб. 2012 вт 15:00
Сибирь
2 : 0
Сочи
50'
50'
50'
6.11.2012 6 нояб. 2012 вт 15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
2
Сочи
0
минуты: 1' - 90'
31.10.2012 31 окт. 2012 ср 14:00
Сибирь
0 : 2
Томь
31.10.2012 31 окт. 2012 ср 14:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
0
Томь
2
минуты: 1' - 90'
22.10.2012 22 окт. 2012 пн 15:00
Сибирь
1 : 0
Волгарь
84'
84'
84'
22.10.2012 22 окт. 2012 пн 15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 90'
15.10.2012 15 окт. 2012 пн 14:00
Торпедо
1 : 1
Сибирь
15.10.2012 15 окт. 2012 пн 14:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
8.10.2012 8 окт. 2012 пн 15:00
Сибирь
0 : 0
Спартак-Нальчик
8.10.2012 8 окт. 2012 пн 15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
0
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 90'
1.10.2012 1 окт. 2012 пн 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Сибирь
1.10.2012 1 окт. 2012 пн 11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Сибирь
2
минуты: 1' - 90'
21.09.2012 21 сент. 2012 пт 15:00
Сибирь
1 : 0
Новокузнецк
21.09.2012 21 сент. 2012 пт 15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
1
Новокузнецк
0
минуты: 1' - 90'
17.09.2012 17 сент. 2012 пн 14:00
Енисей
1 : 2
Сибирь
13', 80'
13', 80'
13', 80'
17.09.2012 17 сент. 2012 пн 14:00
13', 80'
минуты: 1' - 90'
Енисей
1
Сибирь
2
минуты: 1' - 90'
27.08.2012 27 авг. 2012 пн 15:00
Сибирь
1 : 2
Нефтехимик
27.08.2012 27 авг. 2012 пн 15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
1
Нефтехимик
2
минуты: 1' - 90'
17.08.2012 17 авг. 2012 пт 15:00
Сибирь
0 : 1
Уфа
60'
60'
60'
17.08.2012 17 авг. 2012 пт 15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
0
Уфа
1
минуты: 1' - 90'
13.08.2012 13 авг. 2012 пн 20:00
Балтика
0 : 3
Сибирь
13.08.2012 13 авг. 2012 пн 20:00
минуты: 1' - 83'
Балтика
0
Сибирь
3
минуты: 1' - 83'
7.08.2012 7 авг. 2012 вт 15:00
Сибирь
2 : 1
Химки
7.08.2012 7 авг. 2012 вт 15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
2
Химки
1
минуты: 1' - 90'
31.07.2012 31 июля 2012 вт 18:00
Сочи
3 : 2
Сибирь
33'
33'
33'
31.07.2012 31 июля 2012 вт 18:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
3
Сибирь
2
минуты: 1' - 90'